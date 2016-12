Maria - großes chorsinfonisches Weihnachtskonzert

Beim alljährlichen Konzert zum dritten Weihnachtstag in der Eisenberger Stadtkirche steht in diesem Jahr eine besondere Frau im Mittelpunkt: Maria, die Mutter Jesu.

Fast wie Filmmusik

Eisenberg. Am Dienstag, den 27.12., ist um 19:00 Uhr dasin Vertonungen von John Rutter und Antonio Vivaldi zu hören. "Magnificat anima mea Dominum", so beginnt der große Lobgesang der Maria, der zu den schönsten Texten der Bibel gehört. Der britische Komponist John Rutter hat den alten lateinischen Text des Lobgesangs zu eingängigen Melodien verwandelt. Inspiriert von fröhlichen Latino-Rhythmen und träumerisch-romantischen Klangwelten ist es zugleich mitreißende und besinnliche Weihnachtsmusik."Manchmal klingt es fast wie Filmmusik zu Harry Potter" schwärmt Chorsängerin Anne Kleiner, die für Chorproben auch die Anreise aus Jena nicht scheut. "Es sind moderne, aber sehr gut hörsame Klänge; nicht umsonst ist Rutter einer der beliebtesten zeitgenössische Komponisten", so Kantor Philipp Popp, der für dieses Konzert die Kantorei St. Peter mit dem Gospelchor zusammengeführt hat. Mit dabei ist in bewährter Qualität auch das Reussische Kammerorchester aus Gera sowie die Sopransolistin Ulrike Popp aus Potsdam. Abgerundet wird das Programm mit den Marien-Weihnachtsliedern „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“, dem berühmten „Ave Maria“ von Bach/Gounod, sowie Werken barocker Meister und ausgewählten Gospels. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 11€ (ermäßigt 8€) beim Teeladen "Geheimtip von Thaler" und bei der Stadtinformation Eisenberg. Nähere Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.kirchenmusik-eisenberg.de