Martin Luther - Das Musical

Eisenberg: Stadtkirche St.Peter |

Mit Projekt-Kinderchor und Regional-Band.

Leitung: Christina Katzmann und Philipp Popp.



Musical für Kinder und Familien über Leben und Bedeutung des berühmten Reformators.

Erzähl uns von dir! So beginnt das erste Lied im Musical „Martin Luther“, das am 24. September in der Stadtkirche aufgeführt wird. Und Martin Luther erzählt. „Mit etwas Augenzwinkern und viel Engagement erzählt er seinen Kindern, wie das damals so war: Mit dem Gewitter und dem Kloster, den Thesen an der Kirchentür, dem Verhör bei Kardinal Cajetan, der Entführung und der Bibelübersetzung.“, schreibt Heiko Bräuning, der Autor.

Musikalisch werden aber nicht nur Original-Lieder von Martin Luther gesungen, sondern zusammen mit einer Band, v.a. neue und moderne Lieder. Das reicht von einfühlsamen Balladen bis zu fetzig-rockigen Songs, die viel Spaß garantieren.