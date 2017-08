Hermsdorf : Stadthaus |

MERCI UDO JÜRGENS - oder das Geheimnis ewiger Jugend



Hommage an den großen Sänger, Musiker und Entertainer Udo Jürgens



„Merci Udo Jürgens oder das Geheimnis ewiger Jugend“

Lieder des Stars und Worte über Jungbleiben und Weisewerden…

von und mit

- Walburga Raeder (Berlin) und Bert Mario Temme (Berlin) -

Bert Mario Temme – hervorragender Sänger und Pianist aus Berlin, der neben den großen Opernarien Spaß an den wunderbaren Liedern von Udo Jürgens hat, diese auch mit Hingabe zu singen weiß, paart seinen Charme mit dem von der Berliner Schauspielerin und Diseuse Walburga Raeder, die zu ihren Chansons immer neue Texte findet: Witzige Gedichte, lustige und dennoch weise Sprüche über alles, was uns jung hält. Beide – Bert und Walburga - eint die unübersehbare Lust am Unterhalten. Lassen Sie sich also überraschen und von den durchaus unterschiedlichen Künstlern mitnehmen in das Leben des großen Stars Udo Jürgens und seine unvergessenen Lieder!

Eintrittskarten sind in der Bürgerinformation Hermsdorf (036601-57770) sowie bei allen TICKET SHOP THÜRINGEN Vorverkaufsstellen erhältlich.