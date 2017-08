Mühlsdorfer Poppe-Orgel klingt wieder - Festgottesdienst

Schon lange pfiff sie auf dem letzten (Holzwurm)Loch; nun ist sie vollständig restauriert!

Festgottesdienst am 3. September 2017, um 14 Uhr, Dorfkirche Mühlsdorf

Etwas mehr als 120 Jahre ist die Mühlsdorfer Orgel alt.Generationen von Organisten haben an ihr musiziert und die Gemeinde in Gottesdiensten begleitet, darunter viele Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern. Im Jahre 1896, unter damals großen finanziellen Anstrengungen, wurde dieses Instrument von der beauftragten Stadtrodaer Orgelbaufirma Ernst Poppe & Sohn gefertigt und in die Dorfkirche eingebaut. Aufgrund ihrer sehr kompakten Bauweise, die auf engstem Raum sowohl pneumatische wie auch mechanische Steuerungselemente miteinander verbindet, wie es wohl so in keiner anderen Orgel aus jener Zeit zu finden ist, kann das Mühlsdorfer Instrument durchaus als historisches Unikat bezeichnet werden. Die Mühlsdorfer können stolz darauf sein, inmitten ihres Ortes ein solch individuelles Kleinod im Originalzustand zu haben, das zu Recht als einzigartig in der hiesigen regionalen Orgellandschaft gilt.Nach mehr als dreijähriger Bauzeit wollen wir nun in einem Festgottesdienst das vollständig restaurierte Instrument einweihen. Und natürlich wird in diesem besonderen Gottesdienst die Orgel unter den geübten Händen von unserem Kantor Paul Bars zu hören sein. Freuen sie sich auf diesen besonderen musikalischen Genuß nach der Zeit des langen Schweigens dieser Königin der Instrumente. (Text: Pfr. Chr. Kurzke)