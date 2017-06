Musiksommer in Bad Klosterlausnitz Teil 2 Festscheune

Kreativ- und Bastelfest

In der Festscheune laden die Frauen des Heimatvereins zum Kreativ- und Bastelfest ein:Wie im Vorjahr versorgen die Frauen die Gäste des Musiksommers mit Kaffee und selbstgemachtem Kuchen. Gleichzeitig können die Besucher hier eine Ausstellung von handgemachten Exponaten zum Thema Dekorationen für Terrasse, Garten und Balkon bewundern.Ganz neu in und um die Festscheune: Kreativmarkt befreundeter HändlerMit dabei: Stampin Up Demonstratorin Dörthe Thiele aus Jena mit Papier und Stempeln, Jana Walther aus Hermsdorf mit einem umfangreichen Angebot an Stoffen und mehr, Ina Wagner aus Hermsdorf mit Wolle und Handarbeiten, Heike Swendrowski aus Nobitz mit Keramik und Jana Wunderlich aus Bad Klosterlausnitz mit Seifen aller Art.Wie immer: Serviettenbörse und Bastelresteflohmarkt von Frau CreativJung und Alt können mitmachen:An vielen Ständen können sich die Gäste selbst ausprobieren.Am Basteltisch von Frau creativ werden zum Beispiel und fachlicher Anleitung sommerliche Windlichter gestaltet.Wie immer Serviettenbörse und Bastelresteflohmarkt von Frau Creativ24.Juni 13 Uhr bis 18 Uhr25. Juni 10 Uhr bis18 Uhr.Das Kaffeebuffet ist jeweils ab 13.30 Uhr geöffnet