Musiksommer in Bad Klosterlausnitz (Teil1 Parkbühne)

Am Freitag, dem 23. Juni 19 Uhr eröffnen die Chöre des Sängerkreises Stadtroda den Musiksommer. Anschließend kommen die Filmfreunde auf ihre Kosten. Gezeigt wird dieses Jahr der Film „Eis am Stil“Der Samstag wird erstmals gestaltet unter der Regie des ortsansässigen Jugenclubs. Ab 14 Uhr treten die verschiedensten Bands und Musiker an der Parkbühne auf. Ab 20 Uhr ist Tanz mit der Rock’n Roll Band „Die Eis Boys“Am Sonntag den 25. Juni geht es ab 11 Uhr weiter mit einem zünftigen Frühschoppen mit den Jenaer „Dixilanders“ . Natürlich darf auch der traditionelle Mittagstisch mit echten Thüringer Klößen nicht fehlen.Ab 15 Uhr erklingt Schalmaienmusik mit den Schalmaienmusikanten 1929 SV NeugernsdorfShowact im Kurpark an beiden Tagen : Kettensägenkünstler gestalten Skulpturen für den Ort.