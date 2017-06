Freitag, 23. Juni 19 Uhr Parkbühne: Chorkonzert des Sängerkreises Stadtroda

Danach Film im Park: „Eis am Stil“

Samstag, 24. Juni ab 14 Uhr "Rock im Park"

Ab 20 Uhr Tanz mit der Rock’n Roll Band „Die Eis Boys“

Sonntag 25. Juni ab 11 Uhr Frühschoppen mit den Jenaer „Dixilanders“ .

Ab 15 Uhr Schalmaienmusikanten 1929 SV Neugernsdorf



In der Festscheune im Kurpark an beiden Tagen:

Bastelfest mir Frau Creativ und kreativen Partnern, Ausstellung, Workshops, Kaffee und hausgemachter Kuchen