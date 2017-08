Orgel und Trompete zur 12. Sommerliche Abendmusik in der Klosterkirche

Zur 12. Sommerlichen Abendmusik am 16.08.2017 um 18.30 Uhr sind wieder Manfred Röse aus Maua (Trompete) und Dr. Uwe Straubel aus Kahla (Orgel) zu Gast in unserer Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz und werden die Konzertbesucher musikalisch in den Abend begleiten mit ausgewählten Stücken u. a. von Enrico Pasini, Giovanni Bonaventura Viviani, Jeremiah Clarke, Pavel Josef Vejvanovsky oder Noel Rawsthorne.

Herzliche Einladung vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz e. V.

Der Eintritt ist frei.