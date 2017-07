Orgelkonzert mit Benjamin Stielau zur 10. Sommerlichen Abendmusik in der Klosterkirche

Am 02.08.2017 um 18.30 Uhr sind Sie wieder herzlich eingeladen in die Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz zur 10. Sommerlichen Abendmusik.

Den Abend gestaltet Herr Benjamin Stielau aus Gera mit Orgelwerken des 17. - 20. Jahrhunderts aus Frankreich, England und Deutschland.

Lehnen Sie sich zurück und lassen den Abend musikalisch ausklingen.

Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz e. V.

Der Eintritt ist frei.