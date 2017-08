Ganz besonders freuen wir uns auf ein Orgelkonzert mit Matthias Grünert - Kantor der Frauenkirche Dresden - in unserer Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz am Samstag, den 19.08.2017 um 16.30 Uhr.

Das Konzert ist Teil zweier Konzertreihen:

1. „Gesungene Reformation“ des Kirchenkreises Eisenberg

2. OrgelFahrt „Entlang der Saale“.

Herr Grünert wird Choralbearbeitungen aus dem „III. Theil der Clavier-Übung“ und eine Triosonate von Johann Sebastian Bach spielen und Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Der Eintritt ist frei.

Verein zur Förderung der Kirchenmusik im Bad Klosterlausnitz e. V.