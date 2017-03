Oster- und Frühjahrsausstellung in Bad Klosterlausnitz

Alle Freunde des kreativen Selbermachens sind wieder herzlich eingeladen. Am ersten Aprilwochenende findet im Holzlandsaal Bad Klosterlausnitz die Oster- und Frühjahrsausstellung des Heimatvereines statt. Gezeigt werden Unikate, welche sowohl in den wöchentlichen Treffen im Gemeindezentrum, aber auch zu Hause entstehen. Alle Bastel- und Kreativtechniken sind vertreten. Die Hauptrolle spielt natürlich das Osterei - Aber auch viele floritische Dekorationen sind zu sehen. Die Exponate kann man auch erwerben. Zur Ausstellung gehören auch ein reich gedecktes Kuchenbufett. Zahlreiche Händler erweitern das Angebot: Kerzen, Wolle, Schmuck, Seife und natürlich Bastelmaterial.

Neu 2017 zahlreiche konkrete Bastelanleitungen und Projekte zum Nachmachen für Fortgeschrittene und Anfänger.

Am 1. und 2. April jewils von 13-18 Uhr

Holzlandsaal Bad Klosterlausnitz