„Tochter Zion, freue dich" - Adventskonzert

„Tochter Zion, freue dich“ so lautet das Motto der diesjährigen Adventsmusik, zu welcher die Kirchengemeinde und der Kirchenchor Bad Klosterlausnitz herzlich einladen.

Im Jahre der 150-jährigen Wiedereinweihung unserer Klosterkirche freuen wir uns sehr, dass (in bewährter Weise) verschiedene Ensembles aus Bad Klosterlausnitz und Umgebung wieder mit ihren adventlichen Weisen die Konzertbesucher erfreuen werden. Mitwirken werden der Posaunenchor der Methodistischen Kirche Bad Klosterlausnitz, das Blockflöten-Ensemble Bad Klosterlausnitz, die Männerchöre Weißenborn und Bad Klosterlausnitz, die Musikgruppe Buchheim und natürlich der Kirchenchor Bad Klosterlausnitz.

Die musikalische Gesamtleitung der Adventsmusik liegt erstmals in den Händen von Lukas Klöppel, ein Kirchenmusik-Student aus Weimar, der seit April die Leitung des Kirchenchores innehat.

Die Kirche ist beheizt und rollstuhlgerecht.

Der Eintritt ist frei - Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.