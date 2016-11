Das entfernte Gefühl - eine tiefsinnige Komödie von Ewald Landgraf

Wie bin ich und wie möchte ich am liebsten sein? Muss ich mich ändern, um ein besserer Mensch zu werden? Was passiert, wenn die Veränderung gelingt? Fragen, die auf begeisternde Art und Weise beantwortet werden, dargeboten vom TZE-Schauspiel-Team aus Schkölen und Eisenberg.Am 12.11. in Schkölen im Ratskellersaal, am 13.11. in Weimar, am 14.11 in Gera, jeweils 19:30 Uhr.