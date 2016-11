Upcycling im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz

Bloß nichts wegwerfen!

Leere Flaschen und Gläser, leere Mandarinen- und Obstkisten, PET-Flaschen, Toilettenpapierrollen, Kronkorken, Korken, leere Holzspulen, alte Socken - Alles, was den Bastelfrauen des Heimatvereines in die Hände fiel , wurde aufgehübscht und zu Weihnachtsdeko verarbeitet. In zahlreichen Exponaten ist die Ausgangsform nun nicht mehr wieder zu erkennen. Und das Beste: es sind alles Unikate.Die Ausstellung ist ab 20. November im Heimatmuseum zu den Öffnungszeiten zu besichtigen.