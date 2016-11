Weihnachts-Kabarett FETTNÄPPCHEN "Kanone" Tautenhain

Zwischen Nervenklinik und Gänsebraten -

Die Weihnachtsmänner sind am Durchdrehen.



Mit Gisa Jürcke & Marco Schiedt



Bei von Nazareths ist Weihnachten immer ganz cool. Das Baby liegt seelenruhig in der Krippe und tut, was es tun soll, nämlich schlafen. Maria quält sich nicht mit Selbstverwirklichungsphantasien, sondern ist einfach nur Mutter, Josef kümmert sich um sein Familchen und begrüßt artig die Gäste aus dem Morgenland. Kein Streit, keine unlösbaren Konflikte, keine lauten Verwandten.

Und 2016 Jahre später sitzen Menschen unter dem Tannenbaum, die sich sonst erfolgreich aus dem Weg gehen. Es werden Stiefmütter verflucht, Stresshormone ausgeschüttet, und es wird ums Erbe gestritten. Tante Martha ist missgünstig, Opa Heinz ein Alt-Nazi, die Schwiegermutter stichelt, die Kinder nerven, die Gans ist Kohle und wenn es ganz schlecht läuft, eskaliert die Situation und die emotionale Bombe geht hoch.

Dem Stress sind die Weihnachtsmänner nicht mehr gewachsen. Müssen sie jetzt die ganzen online Bestellungen bei Nichtgefallen auch wieder abholen? Wo sie doch eigentlich den Kids nur einen Duden und was Ordentlichen zum Anziehen schenken wollten - bei den Facebook Profilen!

Müssen Sie jetzt Weihnachtsgedichte auf Arabisch lernen und müssen sie jetzt mit jedem Paket erst durch den Sicherheitscheck?

Und zu allem Überfluss lassen auch noch Margot Ebert und Heinz Quermann „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ grüßen.

Da kann man doch nur hoffen, dass sie bis zum 24.Dezember durchalten und nicht schon vorher in der Klapsmühle landen.



Die „Fettnapp Weihnachtsmänner“ schaffen es auf jeden Fall!



