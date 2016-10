Zum Dritten mal in Schkölen "Kunst und Kultur im Keller" am 5. November 2016

Am 05. November 2016 findet der dritte Markt “Kunst und Kultur im Keller” in der “Offenen Kunstwerkstatt” philart (Markt 1, 07619 Schkölen) statt. Jetzt ist eine gute Zeit, um Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten zu erwerben.Außergewöhnlicher Schmuck, immer aktueller Perlenschmuck, kreativer Schmuck aus Münzen, liebevoll zusammengestellte Kräuter und weitere schöne Dinge aus dem Kräuterschuppen, individuelle Messer und Scrimshaw (Gravurtechnik auf Holz, Horn, Knochen), endlose Zeit im Holz sowie dekorative gegossene Kerzen laden zum Staunen und Shoppen ein.Musikalisch wird der Kunsthandwerkermarkt begleitet von der bezaubernden Chris Lunatis. Sie heißt mit bürgerlichem Namen Chris Thalmann-Weiß und stammt aus dem brandenburgischen Doberlug-Kirchhain.Kinder ab 12 bezahlen 1,00 Euro Eintritt, unter 12 nichts und Erwachsene zahlen 1,50 Euro.Herzlich willkommen in der alten Burgapotheke und in den historischen Kellerräumen.