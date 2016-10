27. TÄLER-Kinderkleiderbasar, Herbst-Winter, 29.10.16, "Zur Krone" Eineborn

- Einlass für Schwangere ab 8:00 Uhr -Moderne, gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung in den Größen 50-176sowie gut erhaltene Kinderschuhe, Kinderwagen, Buggys, Autositze, Fahrradkindersitze und -helme,Ski, Skischuhe, Schlitten, Schlittschuhe, Hochstühle, Reisebetten, Wickeltische, Babyausstattung,Bücher, Spielzeug, Schwangerenbekleidung, u.v.m. können Sie bei uns preiswert aus zweiter Hand erwerben.Weitere Informationen zum TÄLER-Kinderkleiderbasar finden Sie unter:Der Basar dient der Selbsthilfe der Eltern und ist keine kommerzielle Veranstaltung! Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen gemeinnützig an die KiTa „Tälerspatzen“ und die „Tälerschule“ in Ottendorf.Das Team vom TÄLER-Kinderkleiderbasar freut sich auf Ihren Besuch.