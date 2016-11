Frühzeitig über Ausbildungsangebote informieren am 26.11.2016 in Hermsdorf

Nachdem die ersten Bildungsmessen in Thüringer bereits laufen, sollten sich alle zukünftigen Schulabgänger oder Ausbildungssuchenden den 26.11.2016 in Ihrem Terminkalender reservieren.

An diesem Samstag erwartet das Berufsschulzentrum Hermsdorf in der Rodaer Straße 45 wieder interessierte Hauptschüler, Realschüler, Abiturienten und deren Eltern, aber auch alle Interessenten einer grafisch-designerischen Fortbildung von 10 - 13 Uhr zum Tag der offenen Tür.In dieser Zeit kann sich jeder im Hauptgebäude und Werkstattkomplex umschauen und darüber informieren, in welchen Berufsfeldern die Schule eine praxisbezogene Ausbildung anbietet.Jeder der kreativ ist oder später beruflich moderne Medien nutzen möchte, aber auch wer eher handwerklich begabt ist bzw. an technischen Anwendungen Interesse hat, findet in Hermsdorf Anregungen für eine berufliche Perspektive.Egal ob es um die Wahl des richtigen Berufes, den Weg zum Haupt- bzw. Realschul-abschluss, zur Fachhochschulreife oder um eine Weiterqualifizierung geht, das Berufsschulzentrum Hermsdorf hält vielfältige Angebote bereit. Schulleitung und Fachlehrer informieren über Ausbildungsangebote, Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglich-keiten und Rahmenbedingungen.Schüler und Lehrer aus den Fachrichtungen Gestaltung (Grafik, Design, Werbung), Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik und auch die Sattler und Glaser zeigen typische Schülerarbeiten und Tätigkeiten der verschiedenen Ausbildungsbereiche. Es werden Fachkabinette, moderne Unterrichtsmittel, Labor- und Praxisräume vorgestellt und über Wohnmöglichkeiten in Hermsdorf informiert.Interessiert oder neugierig geworden? Zusätzliche Informationen sind unter www.bszh.de oder www.ig-media.de bzw. direkt unter 036601 47402 erhältlich.