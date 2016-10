Herbstferien in Eisenberg

In den Herbstferien (10.10.2016 – 21.10.2016) bietet die FAW gGmbH, Akademie Jena für Kinder aus finanziell schwachen Familien in Eisenberg ein buntes Ferienprogramm an. Die erste Ferienwoche steht dabei ganz unter dem Motto „Drachenzähmen leicht gemacht“ mit vielen sportlichen und kreativen Angeboten, Spaß sowie einem Drachenfest. In der zweiten Woche geht es auf eine Reise in den wilden Westen. Auch hier werden sich sportliche und kreative Angebote die Balance halten. Höhepunkt in dieser Woche wird ein Indianerfest sein. Die Kinder werden zwischen 8:30 Uhr und 15:00 Uhr betreut.Anmeldungen sind noch für beide Wochen möglich.Wir freuen uns auf Euch!Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW)gemeinnützige Gesellschaft mbHAkademie Jena, Außenstelle EisenbergFrau Anne SchwedatAltstadt 107607 EisenbergTel.: 036691 8396-19, Fax: 036691 8396-46anne.schwedat@faw.de