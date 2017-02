Kinderkleiderbasar Fridolin in Ottendorf

Ottendorf: Sportlerheim |

Wir laden euch ganz herzlich zum Kinderkleiderbasar Fridolin ein.



Wann: Samstag, 25. März 2017 ab 08:00 bis 11:00 UHR



Wo: im Sportlerheim Otterndorf, Dorfstraße 100



Was:



- aktuelle und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 164

- Spielsachen, Bücher, etc.

- Kinderfahrzeuge aller Art

- Kinderwagen, Kindersitze und Babyschalen

- Umstandsmode



Schwangere können ganz bequem am Vorabend, 24.03.2017 von 19:00 bis 20:00 Uhr stöbern.



Die Vergabe der Verkäufernummern erfolgt vom 20.02. bis 24.02.2017 unter

fridolins-basar@live.de



Wir freuen uns auf euch!