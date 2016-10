Nachhaltige Begegnungen: „Die Welt in 100 Jahren“

In dreimal ca. 30 aufgezeichneten Minuten malen drei Wissenschaftler ihr Bild von der Zukunft. Zum einen, wie sich diese aus ihrer Sicht und nach heutigem Trend abzuzeichnen scheint, zum anderen aber auch, wie sie vielleicht ebenfalls möglich wäre und wie sie sich diese wünschen würden. Ein jeder schaut dabei aus der Perspektive seiner eigenen Profession, so dass es spannend ist, welche Unterschiede, aber auch welche Gemeinsamkeiten es in ihren Prognosen gibt.mit Prof. Harald Lesch (Astrophysiker, Naturphilosoph und Fernsehmoderator), Gerald Hüther (Neurobiologe und Hirnforscher) und Franz-Theo Gottwald (Theologe und Philosoph für Ethik, Nachhaltige Entwicklung, ökologische Agrar- und Ernährungskultur)