Der Thüringer Pfeffer

Balsam für den Magen

Ein Würzkraut der besonderen Art

Anbau im Garten

Ein etwas scharfen Geschmack zeichnet ihn aus und kann demnach als Pfefferersatz verwendet werden.Ätherische Öle, Schleim- und Gerbstoffe, Carvacol, Thymol und Cymol sorgen für gute Verdauung. Dämpfe dieser Pflanze wirken gegen Asthma und Husten und nebenbei (während eines Dampfbades) gegen fettige Gesichtshaut.Bergbohnenkraut getrocknet und gemischt mit getrockneten Bergoregano verwende ich zum Würzen der. Dadurch wird das Fett verdaulicher und der Geschmack ist hervorragend.belegt mit getrockneten Bergbohnenkraut und etwas Salz esse ich oft im Winter als Zwischenmahlzeit, das schmeckt auch sehr lecker.Imsollte er auch nicht feheln.Für den normalen Bedarf genügen 1-2 Pflanzen.sie sollten mit etwas reichlichen Platz an einen sonnigen Ort stehen. Gießen muß man nicht sehr oft. Während der Blühte an einen sonnigen Tag ernten und als kleine Sträußchen in der Küche trocknen.