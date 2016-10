Der Winter kommt bestimmt...

Heilpflanze Pflaume

Weitere trockene Früchte

Aber ich kann einfach nicht anders, kein Obst oder Gemüse oder Kraut aus meinem Garten oder den Obstwiesen kann ich so ungenutzt lassen.Daher habe ich im Herbst zu tun wie ein Hamster: Einwecken, trocknen, Marmelade und Saft in jeder Form.Ich bin so groß geworden, auf den Dorf in den 60iger Jahren, viele Geschwister, was blieb uns auch übrig.Oft kommt es zum regen Austausch von Marmeladen mit anderen Leuten im Dorf. Viele wecken noch ein oder machen Marmelade und das ist schön.Dieses Jahr hatte ich sehr viele Pflaumen und Trauben. Trockenpflaumen und Rosinen.In der Apotheke besorgte ich mir Schwefel um alles haltbar zu machen - bei Trockenpflaumen unentberlich. Richtig angewendet ist Schwefel unbedenklich.Die Trockenflaume ist mit ihren Inhaltsstoffen eine der wirksamsten Früchte, um den Knochenschwund aufzuhalten und im Gegenteil, die Knochensubstanz zu verbessern.Trockenbirne aus der "Graubirne" - ergibt leckere BirnensuppenApfelringe - Für Müsli und als abendlicher Fernsehschmaustrockene Pilze - für Suppen und Soßenkandierte und getrocknete Kornelkirsche - als süße Leckereigetrockene Heidelbeeren - für gute Augen und Verdauung