Die Petersilie startet die Gartensaison

Die erste Aussaat

Hummelfutter

Das Duftveilchen

Das erste auszusäende Kraut im Garten ist wohl die Petersilie. Sie benötigt diese Feuchtigkeit und kühle Temperatur. Ihr Boden sollte Kraft besitzen, die durch Kompost oder verrottenden Mist erzeugt werden kann.Es folgen die Aussaat der Möhren in Kombination mit Radischen. Diese markieren mit ihrer frühen Keimung die Reihen der Möhre. Auch Mangold und zeitiger Salat, Schwaz- und Haferwurzel kann in den Boden.Das erste Hummelfutter blüht an Stellen, die noch nicht bearbeitet sind, auf sogenannten Brachflächen: die Purpurtaubnessel, der efeublättrige Ehrenpreis und verschiedene Mierenarten. Überall wo kleine freie Flächen sind versuchen sie zu gedeihen. Man sollte diese Pflanzengesellschaften stehen lassen, für die Insekten, die ihr erstes Futter suchen.Die Hummeln können so sich stärken und später die ersten Blüten der Obstbäume besuchen. Im Gegensatz zu den Bienen fliegen sie auch bei Regenwetter die Obstbäume und andere blühende Pflanzen an.Dieses Veilchen, auch Märzveilchen, blüht als erstes der Veilchenarten. Dessen Blühten kann man kandieren: Die Blüten mit Eiweiß bestreichen, mit Staubzucker einstäuben und trocknen, im Trockner oder in der Ofenröhre.Diese kandierten Blüten duften, sind eßbar und sind dekorativ auf Torten oder Eisspeisen.Übrigens ist das Duftveilchen eine Heilpflanze gegen härtnäckigen Husten.