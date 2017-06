Fleißiges Treiben im Garten

Melisse und Brennnessel

Der Ackerschachtelhalm

Blüten für den Blütentee

Die einen sammeln Nektar und Pollen und wir können schon so einige Kräuter zum trocknen sammeln.Melisse kommt so langsam in die Blühte. Der Zeitpunkt des Sammeln´s ist günstig, noch sind keine Blattläuse daran, die Inhaltsstoffe und das Laub sind am besten ausgebildet. Bei der Brennnessel verhält es sich ebenso. Im Schatten vortrocknen und dann vor Nässe geschützt in einem Raumunterbringen bis alles gänzlich getrocknet ist.Für den einen Gärtner lästig, für den Kenner äußerst willkommen. Grüne Teile des Schachtelhalmes im Gießwasser einen Tag eingelegt, ergibt er kieselsäurehaltiges Gießwasser zur Stärkung der Pflanzen. Auch dieser wird getrocknet für die Ergänzung des Wintertee`s. Man kann ihn auch frisch in den Tee brühen. Die Inhahaltsstoffe stärken die Körperzellen.Blüten des Thymian`s gemeinsam mit Spitzwegerich ergibt einen tollen Hustentee.etwas für die Haut und gesundheitliche Stärkung. Sie wirken bei Gicht und Rheuma, verhindern auch den Knochenabbau. Im Laufe des Jahres folgen dann Malvenblüten, Kamille, Rosenblütenblätter, Salbeiblüte, Gänseblümchen u.s.w.Viel Spaß beim SammelnEure 13. Olitätenkönigin von Thüringen