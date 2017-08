"Haide jibts Ardäbbel unn Karbsmus"

"Heute gibt es Kartoffeln und Kürbismus"

Der Gelbe Zentner - Thüringer Kürbis



Kürbismus als einfaches, gesundes Essen

Rezept für das Kürbismus

Ach, ist das alte Renthendorf`sch ein schöner Dialekt. Leider können ihn nur noch wenige so sprechen, denn dieser wird kaum überliefert.Kürbismus - eine ebenso seltenes Gericht, dessen Rezeptur kaum so original niedergeschrieben wurde.Er wird riesig und "Zentner" schwer, er hat eine netzartige, warm - gelbe Oberfläche und ein schönes kräftig gelbes und fasriges Fruchtfleisch.Er ist der ein`zigste Kürbis, der für dieses Gericht zu verwenden ist, oder dieses Gericht wurde gerade wegen diesen Kürbis erdacht. Wie auch immer, es schmeckt wunderbar!Man sagt ja immer, früher gab es wenig und schlechtes Essen. Das ist genau falsch, heute gibt es zu viel und ungesundes Essen.Gerade die einfachen Dinge wie Kraut, Kartoffel, Kürbis, Möhre und viele andere Gemüse, welches in unserer Landschaft bestens gedeiht, tragen zur gesunden Ernährung bei.Wenn so ein Kürbis aus seiner Ecke im Garten hervor wächst und sich prächtig entwickelt ist das immer wieder ein Phänomen. Auch Kinder hätten ihre Freude daran, mehr, als auf ein Stapel gespritzter Bananen im Supermarkt zu gucken.1/2 geschälter und ausgehöhlter Gelber Zentner, in Stücke geschnitten 1 Zwiebel  5 Streifen Speck 3 Eier knapp 1/2 l Milch (kochend)  kräftig Salz und Pfeffer Butter eine große Pfanne- die Kürbiswürfel weich kochen, aber so kurz wie möglich, damit nicht   allzuvielNährstoffe entfleuchen.  - die weichen Stücke in einem Kartoffelsack geben und die Flüssigkeit    abtropfen lassen  - den Inhalt des Kartoffelsackes in eine Schüssel geben die Eier, Salz und   Pfeffer unterrühren  - diese Masse mit der kochenden Milch brühen und kräftig unterschlagen,   bis sich eine festere Konsistenz bildet  - die Zwiebelwürfel im Speck in der Pfanne andünsten bis sie etwas    Farbe angenommen haben  -den Mus darüber geben etwas glatt streichen und kräftig mit Butterstücken  belegen.Diese Pfanne in der Ofenröhre solange bei 200° C backen, bis die Butter bäckt und die Oberfläche vom Mus Farbe annimmt.Dazu gekochte Kartoffeln und eventuel, nach belieben, gebratene gerräucherte Bratwurst.Wer diesen Kürbis gerne anbauen und später kochen möchte, den verschenke ich im Herbst gerne 2-3 Körner - für das Gartenjahr 2018