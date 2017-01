Keine Angst vor Kamille

In einem von mir geschrieben Artikel in Oktober erwähnte ich schon, das so etwas vorkommen kann.Nun, die Kamille selbst enthält nicht diesesDoch in 300 Pflanzen wurde es mehr oder weniger nachgewiesen, insbesondere im Greiskraut (führt zu Vergiftung von Weidetieren, breitet sich stark aus), Borretsch, Huflattich, Pestwurz und die Gemeine Hundszunge. Solche Pflanzen wachsen auch zwischen den Kräutern auf Feldern, da sie ähnliche Standortbedingungen vorfinden und führen zu Verunreinigungen.Unternehmen, die im großen Stil Kräuter anbauen oder gar importieren, müssten das wissen und die Kontrolle ihrer Flächen stark in Verantwortung nehmen.Die eigentlichen "Kurpfuscher" sind profitorientierte Menschen, nicht diejenigen, die Kräuter gut kennen, sammeln und anderen damit Menschen helfen.In Juni schrieb ich auch, das einige Kräuter im eigenen Garten wachsen könnten, wenn dieser nicht so "klinisch rein" gepflegt wird.Die Saison geht bald los, der gute Winter dieses Jahr legt schon den Grundstein für ein erfolgreiches Gartenjahr.Lasst es Wachsen und Sprießen, lasst viel an Pflanzen stehen - auch ab und an den Rasenmäher.