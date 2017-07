Wanderung Gruppe Kontakte

Hermsdorf : Bahnhof |

Am Donnerstag, 3. August, geht es mit der Wandergruppe Kontakte Hermsdorf zum Ausgleichsbecken Burgkhammer mit Start an der Eisbrücke. Abfahrt des Busses 7.30 Uhr vom Busbahnhof Hermsdorf, Der Rundweg führt vorbei am Koberfelsen über die Staumauer der Bleilochsperre weiter über Isabellengrün nach Burgk. Die Wanderstrecke beträgt ca. 14 km und verläuft im Allgemeinen auf ebenen und schattigen Waldwegen. Es sind allerdings 2 moderate Anstiege zu nehmen. Das Mittagessen ist am Ende der Wanderung in der „Schlossgaststätte Burgk“ gegen 13.00 Uhr geplant. Die Rückfahrt vom Parkplatz Schloss Burgk erfolgt gegen 15.30 Uhr. Neue Wanderer sind willkommen. Anmeldung für die Wanderung ausnahmsweise unter Telefon 036601/45874.