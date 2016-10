Wanderung Kontakte Hermsdorf

Hermsdorf : Bahnhof |

Am Donnerstag, 3. November, Abfahrt 7.30 Uhr Busplatz / Bahnhof Hermsdorf, Rückkehr ca. 17.30 Uhr, Anmeldung über Tel. 036601-912810, neue Wanderfreunde sind herzlich willkommen. Wanderstrecke ca. 14 km, mit auf und ab, festes Schuhwerk und Stöcke sind hilfreich.

Christa Prüfer führt die Wandergruppe von Bad Kösen, Parkplatz an der Saalebrücke, vorbei am Campingplatz, bergauf zur Rudelsburg, weiter zum Löwendenkmal und zur Burg Saaleck. Nach der Frühstückspause abwärts zum Ort Saaleck, zur Eisenbahnbrücke und über Stehndorf nach Sonnendorf. Nach dem Mittagsessen abwärts nach Bad Sulza zur Saline und Freizeit zum Kaffeetrinken.