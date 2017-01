Wanderung Kontakte Hermsdorf

Die Gruppe Kontakte Hermsdorf wandert am Donnerstag, 2. Februar um das Zeulenrodaer Meer. Abfahrt ist 8:00 Uhr in der Keramikerstraße. Rückankunft gegen 16:00 Uhr. Jeder, der Freude am Wandern hat, ist herzlich willkommen. Bitte anmelden unter 036601-912810

Unter die Füße werden die ca. 12 km im Bungalowdorf Zadelsdorf genommen, weiter durch Stelzendorf, vorbei an den drei neuen Wanderhäuschen bis zum neuen Strandbad. Die neue Strandpromenade lädt so richtig zum Wandern und schauen auf einem ebenen Weg ein.