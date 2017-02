Wandergruppe Kontakte wandert am Donnerstag, 2. März 2017 von Raila nach Saalburg. Abfahrt 8.00 Uhr in Hermsdorf, Keramikerstraße, Rückkehr ca.17.30 Uhr.

Interessierte sind herzlich willkommen. Anmeldung bitte über 036601 – 912810.

Die gesamte Wegestrecke beträgt ca. 13 km und ist leicht begehbar.

Von Raila auf dem Forstweg nach Gräfenwarth mit Mittagsrast. Der Weg führt weiter zur Steinernen Rose, am Zeltplatz Kloster vorbei, nach Saalburg am größten Stausee Deutschlands. Auch hier kann Einkehr zum Kaffee gehalten werden.