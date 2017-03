Wanderung Kontakte Hermsdorf

Kontakte auf Goethes Spuren

Am Donnerstag, 6. April, 8.00 Uhr ab Hermsdorf/Keramikerstraße nach Bad Berka, von da zu Fuß über 15 km auf dem Radweg entlang der Ilm bis Buchfahrt. Dort steigt der Weg aus dem Ilmtal hinauf auf den Goetheweg bis Vollersroda. Weiter führt er über Belvedere zur Mittagsrast in Oberweimar. Nach der Mittagspause wird gewandert durch den Park an der Ilm nach Weimar. Besichtigt kann dann die Albert-Schweizer-Gedenkstätte (optional) und/oder einer Kaffeeeinkehr zugesprochen werden.

Rückkehr 17.30 Uhr. Interessierte Wanderer sind herzlich willkommen.

Anmeldung über 036601-912810.