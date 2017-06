Wanderung Kontakte Hermsdorf

Die Wandergruppe Kontakte Hermsdorf lädt zur zweiten Juni-Wanderung ein. Am Dienstag, 27. Juni geht es 7.30 Uhr ab Hermsdorf (Keramikerstr.) mit dem Bus in den Landschaftspark Goitzsche. Das ehemalige Tagebaugebiet hält einige sehenswerte Highlights bereit. Die Wanderung verläuft fast ausschließlich auf gut befestigten Wanderwegen mit einem An- und Abstieg. Freizeit für Mittagessen oder eine Tasse Kaffee oder einfach nur zum Relaxen und Genießen ist reichlich gegeben. Empfohlen wird gute Laune und Entdeckerfreude mitzubringen, bei viel Sonnenschein ausreichend Getränke und Kopfbedeckung. Anlandung in Hermsdorf gegen 17.00 Uhr.

Interessierte sind herzlich willkommen. Anmeldung unter 036601-912810 ist erforderlich.