Wanderung Kontakte Hermsdorf

Hermsdorf : Bahnhof |

Wandern ist Bewegung und Bildung.

Die Gruppe Kontakte Hermsdorf wandert am Donnerstag, 7. September, auf den Kulm, den Hausberg der Städte Rudolstadt und Saalfeld. Abfahrt um 7:30 Uhr vom Busplatz Hermsdorf. Die Weglänge beträgt ca. 14 km. Interessierte Wanderfreunde sind jederzeit herzlich willkommen. Anmeldung bitte unter 036601-912810.

Insgesamt ist ein Höhenunterschied von ca. 250 m mit zwei etwas steileren Anstiegen zu bewältigen. Wanderstöcke und -schuhe sind daher empfehlenswert. Gestartet wird in Rudolstadt an der Bleichwiese und der Weg führt weiter über den Marienturm zum Kulmberghaus, wo ein Mittagessen vorgesehen ist. Durch das Lange Tal nach Oberpreilipp und entlang der Saale wird weiter über die Rudolstädter Riviera zur Gaststätte Gondelstation gewandert. Dort kann der Tag gemütlich ausklingen.

Rückkehr gegen 18:00 Uhr.