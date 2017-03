Weiler plädiert für Reform der NATO

Die NATO ist ein militärisch-politisches Verteidigungsbündnis von 28 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten mit dem Ziel eigener Sicherheit und weltweiter Stabilität. Der türkische Präsident Erdoğan hatte in der jüngsten Eskalation um Auftritte türkischer Regierungsmitglieder zunächst Deutschland und dann Bundeskanzlerin Merkel persönlich vorgeworfen, Nazi-Methoden zu praktizieren. Anlass für Erdoğans Vorwürfe war die Untersagung von Wahlkampfauftritten seiner Minister in Deutschland im Vorfeld des anstehenden türkischen Verfassungsreferendums im April. Nun legte Erdoğan noch einmal nach. Am Mittwoch drohte Erdoğan in einer Rede in der türkischen Hauptstadt Ankara europäischen Bürgern: „Wenn Sie sich weiterhin so verhalten, dann wird morgen weltweit kein Europäer, kein Bürger des Westens in Sicherheit und Frieden die Straßen betreten können.“ Er fügte hinzu: „Wenn sie diesen gefährlichen Weg weitergehen, werden sie großen Schaden erleiden.“Seit Jahren schon fallen Erdoğan und seine Regierungsmitglieder immer wieder durch Tabubrüche und Provokationen auf. Im Juni letzten Jahres verbot Ankara Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die mehr als 200 im Rahmen eines NATO-Einsatzes im türkischen Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten zu besuchen. Die Soldaten waren auf Bitten der Türkei entsandt worden. Das Besuchsverbot erfolgte als türkische Reaktion auf die sogenannte Armenien-Resolution, deren Hauptinitiator der Ostthüringische Bundestagsabgeordnete Weiler war. Der Bundestag hatte mit der Resolution die im Osmanischen Reich an den Armeniern verübten Massaker als Völkermord eingestuft und eine deutsche Mitschuld daran bedauert.„Es ist der blanke Hohn. Erdoğan bittet uns um Hilfe im Rahmen des Nato-Paktes. Wir erfüllen seine Bitte und senden unsere Soldaten und Ausrüstung in die Türkei. Und dann verbietet Erdoğan uns Bundestagsabgeordneten, die deutschen Soldaten zu besuchen. Hier hätte spätestens ein deutliches Signal gesetzt werden müssen. Dieses Verhalten war bereits das Überschreiten einer knallroten Linie innerhalb des Bündnisses“, kommentiert Weiler.Weiler führt weiter aus, dass die Türkei wegen ihrer Lage strategisch sehr wichtig für das westliche Verteidigungsbündnis sei. Weiler befürworte daher grundsätzlich, dass man zurückhaltend auf die Provokationen aus der Türkei reagiere. „Die Türkei als strategischen Partner zu verlieren, birgt beachtliche Risiken. Insbesondere durch die räumliche Nähe zum Irak und zu Syrien ist die Türkei geopolitisch ein wichtiger Partner. Die militärischen Stützpunkte in der Türkei sind eine wichtige Säule unserer Sicherheitspolitik. Aber die Frage ist doch, was birgt die größeren Gefahren für unsere Sicherheit: Die Türkei zu verprellen oder in der Türkei einen Partner zu haben, der ein trojanisches Pferd innerhalb des NATO-Bündnisses werden könnte? Dies gilt es nun zu überdenken und Lösungen zu finden. Dass die NATO auch mit Blick auf die USA nicht mehr ein so selbstverständliches Bündnis ist, wie es die NATO noch vor den US-Wahlen war, machen Verhandlungen nicht einfacher. Ich bin aber auch davon überzeugt, einfach alles so weiter laufen lassen, bedeutet ein größeres Risiko für den Zusammenhalt der NATO und damit unserer Sicherheit, als miteinander zu reden und zu versuchen, das Bündnis auf sichere und zukunftsfähige Füße zu stellen“, erläutert Weiler abschließend.