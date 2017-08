1. Runde THV Amateur Pokal SV Hermsdorf -ThSV Eisenach II

Hermsdorf : Werner Seelenbinder Sporthalle |

Am kommenden Samstag schlägt für die Hermsdorfer Handball-Männer die Stunde der Wahrheit.

Im ersten offiziellen Pflichtspiel der Saison 2017/18 kommt es in der 1. Runde des THV- Amateur- Pokal zum Aufeinandertreffen der Reserve der Bundesligisten und den Handball-Männern des SV Hermsdorf.

Für Trainer Pierre Liebelt eine konkrete Standortbestimmung, hat er doch seine Kader bisher noch nicht komplett zusammen gehabt.

Wichtig wird sein, wie die Mannschaft die Vorbereitung weggesteckt hat und wie die Abläufe verinnerlicht wurden.

Wer Lust bekommen hat und die Mannschaft unterstützen möchte ist am Samstag um 19:30 Uhr in der Hermsdorfer Werner-Seelenbinder-Sporthalle herzlich willkommen.