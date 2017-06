13. Nordic Walking Tag Geschichte

Erfolgreiche Veranstaltung in Tautenhain

Die 13 war eine Glückszahl. Alles- auch das Wetter -hat gepasst. Viele Sportfreunde haben durch ihre Mitarbeit den Tag im Rahmen des Sportfestes zu einem Erlebnis gemacht. Unsere Teilnehmer waren sehr zufrieden.Sie wurden mit Urkunden und mit Medaillen auf den vorderen Plätzen geehrt.Die modifizierte Zeitmessung erlaubten den Teilnehmern Vergleichsöglichkeiten.Der Trend nach unseren BeobachtungenDie Teilnehmer Zahlen sind zurückgegangen. Das liegt z. T. daran, dass die hiesigen Nordic Walker kaum noch die Veranstaltungen befreundeter Gruppen besuchen können. Und so mindert sich der gegenseitige Austausch. Aber auch die Streckenwahl hat sich geändert, es werden zunehmend die kleinerenStrecken gewählt. Das höhere Alter der Teilnehmer ist mglw. nur teils dafür verantwortich. Haben vor Jahren Frauen und Männer zu fast 2/3 die Strecken von 12- 21km gewählt, sind es heute nur noch 1/3 bzw. bei den Frauen noch weniger. Wir haben deshalb schon die Halbmarathonstrecke gestrichen und diese die nochmals die Streckenlänge verkürzt.

Frauen in der Überzahl

In den ganzen Jahre seit 2005 waren die weiblichen Teilnehmer in der Überzahl, in der Regel mehr jüngere Teinehmer als bei den Männern.

Geschwindigkeiten

Wir haben seit Beginn unserer Veranstaltungen eine Zeitmessung durchgeführt, wohl wissend, dass Nordic Walking mehr Fun for fit vsein soll . Aber Viele möchten ihre Leistung messen können. Vielleich hält das auch manche von der Teilnahme ab. Wir sind beim Überlegen.Auch bei den Halbmarathonstrecken gab es Zeiten bis 7,7km/Std, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, das war aber die Ausnahme von "Profis". Eher sind Werte unter 7km/Std zu erwarten, so auf Strecken bis 15 km bei den Frauen. Auf der kurzen bewegen sich die schnellste Zeiten wieder Etwas über 7Km/Std.

Mehr für die Sportart erreichen

Nordic Walking ist kein Auslaumodell, es ist für alle Altersgruppen weiterhin geeignet, fast für alle, wenn es der Leistungsfähigkeit angepasst wird. Gerade eben auch Ältere bedürfen einer sportlichen Betätigung, und dafür ist dies Bewegungsart gut vordergründig zu wählen.Die Teinahme an gemeinsamen Veranstaltungen kann den Spaß dabei erhöhen.Die Nordig Walking Gruppe des SV Tautenhain ist nunmehr seit 2004 2mal in der Woche unterwegs. Regelmäßige Touren haben auch schon Ältere unserer Gruppe erfolgreich Marathonstrecken(Rennsteiglauf 2017) und selbst die 100km- Tour Rund um Jena bewältigen lassen.Machen wir weiterPrf. Dr. Harald Schramm