Kampfkunstverein in Eisenberg erhält neuen Schulungsraum

Bereits im Oktober begannen die ersten Bauarbeiten im neuen Raum. Es wurden "Altlasten" des Vorbesitzers entfernt, Wände gerichtet, Decken gedämmt und der Fußboden geebnet. Für letzteres war es notwendig eine ca. 12 Tonnen schwere Stahlbetondecke zu gießen. Zuvor mussten mehrere Tonnen Sand als Ausgleichsmaterial in den Raum geschafft werden. Das Ergebnis der Arbeit - einen ganz großen Dank an den neuen Hausbesitzer sowie dessen Team - kann sich mehr als sehen lassen. Uns wurde ein neuer Unterrichtsraum zur Verfügung gestellt, der optimale Bedingungen für unser Training bietet. Als größter Vorteil sind die zusätzlichen 20 m² Mattenfläche (im Vergleich zum bisherigen Unterrichtsraum) zu sehen. Unseren Schülern steht ab sofort wesentlich mehr Platz zum trainieren zur Verfügung.In den kommenden Wochen, vor allem zwischen den Feiertagen, sollen die Versorgungsleitungen (Strom, Heizung, ...) gelegt werden. Zudem soll der Raum in kürzester Zeit zum neuen Hauptraum für unseren Unterricht hergerichtet werden. Wir wären allerdings keine echten Kampfsportler, wenn wir nicht auch jetzt schon das Training dorthin verlagern würden. Sehr viel mehr als etwas Licht und ein Gebläse für eine gewisse Grundwärme sind nicht notwendig. Spätestens nach 10 Minuten sind die meisten Schüler warm und können gern auf weitere Beheizung verzichten.Hoch motiviert geht es somit für die Eisenberger Budosport- und Kampfkunstschule ins neue Jahr. Egal ob Tae Kwon-Do (koreanisches Karate), effektive Selbstverteidigung (Kyoshu Jitsu) oder das finden des eigenen Kung Fu - wir unterstützen unsere Mitglieder in ihren Wünschen zur persönlichen Weiterentwicklung.Weitere Informationen erhalten interessierte auf der Internetseite des Vereins ( http://www.budosport.club ).