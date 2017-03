In der Kleingartenanlage Kirschberg in Eisenberg wird das Wasser angestellt.

In der Kleingartenanlage Kirschberg Eisenberg e.V. wird am Samstag den 25.März um 10 Uhr das Wasser angestellt, jeder Pächter

sollte vorher seinen Hauptabsperrhahn schließen und im Garten anwesend sein.

Desweiteren informiert der Vorstand, dass am 08. April um 14 Uhr im Vereinsheim die Mitgliederversammlung stattfindet.