Kegeladvent am 10.12. in Stadtroda

Der 1.SKK "Gut Holz" Stadtroda e.V. und der Stadtrodaer Carneval-Club laden zum

2.Kegel Advent im Innenhof des Schützenhauses am 10.12.2016 ein.

Ab 14 Uhr beginnt das Weihnachtsbaumschmücken. Und jedes Kind was einen Baumschmuck mitbringt bekommt vom Weihnachtsmann ein kleines Geschenk.

Sportlich kann man sich im Curling versuchen und für die "Kleinen" gibt es eine Bastel und Malstraße. Weiterhin zum Programm gehört eine Märchenaufführung,

Tom Freytag verzaubert mit Schnitzerein. Zu Musik gibt es Kaffee, Kuchen, Waffeln, Kakao, Glühwein und Kinderpunsch sowie aus der Gulaschkanone eine deftige Erbsensuppe.

Liebe Stadtrodaer und Gäste von auserhalb, kommt vorbei und verbringt in beschaulicher Atmosphäre einen schönen vorweihnachtlichen Samstag.