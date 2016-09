Kinderkleiderbasar "Fridolin" in Ottendorf am 22.10.2016

Ottendorf: Sportlerheim | Am 21./ 22.10.16 findet im Sportlerheim Ottendorf bei Stadtroda der nächste Kleiderbasar für den Kindergarten Fridolin statt. Verkauft wird gut erhaltene Herbst/ Winterbekleidung bis zur Größe 164.

Auch Kinderwagen, Spielsachen und Schwangerenbekleidung suchen einen neuen Besitzer.

Verkauf für Schwangere mit Begleitperson schon am Freitag Abend, den 21.10. von 19.00 bis 20 Uhr.

Am Samstag, den 22.10. findet der Verkauf für alle zwischen 08.00 und 11.00 Uhr statt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Käufer, denn 10% des Erlöses gehen an die Kita Fridolin in Weissbach.

Für Rückfragen stehen wir unter der der Telefonnummer 036426/20336 oder fridolins-basar@live.de zur Verfügung.