130 Jahre Sanitätsdienst in Stadtroda - das feiern wir!



Zugunglück, Hochwasser oder Busunfall – seit 1887 widmen sich Freiwillige aus allen Berufs- und Altersgruppen, damals unter dem Namen "Freiwillige Krieger-Sanitätskolonne", heute als DRK-Bereitschaft Stadtroda, der sanitätsdienstlichen Versorgung von Menschen in Notlagen. Im Laufe der Zeit hat sich nicht nur der Name geändert, auch Ausrüstung, Ausbildung und Aufgaben sind vielfältiger geworden.



Zur Feier ihres 130-jährigen Bestehens lädt die Bereitschaft Stadtroda am 2. September, von 11-17 Uhr zum Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Rettungswache Stadtroda (Am Bahnhof 6) ein. Gemeinsam mit Rettungsdienst, Jugendrotkreuz und dem DRK-Seniorenheim Rodatal demonstrieren die Rotkreuz-Helfer aktuelle und historische Katastrophenschutz-Ausrüstungen, Fahrzeuge und Erste Hilfe-Maßnahmen. Die kleinen Besucher können sich außerdem auf der DRK-Hüpfburg vergnügen und sich vom Jugendrotkreuz-Team schminken lassen.



Für das das leibliche Wohl ist gesorgt - wir freuen uns auf viele Besucher!



Übrigens: Die Bereitschaft Stadtroda trifft sich jeden Montag Abend ab 19 Uhr an der Rettungswache Stadtroda zu Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Wartung und Pflege der umfangreichen Ausrüstung. Interesse? Dann einfach vorbeikommen!