Weihnachtsmarkt in Bobeck

"Alle Jahre wieder, kommt der Weihnachtsmann... "

Der Weihnachtsmann

Ein Märchentraum

so auch nach Bobeck. Der Jugendverein aus Bobeck gestaltete wie jedes Jahr einen wunderschönen vorweihnachtlichen Abend. Mit viel Liebe und viel gestalterischen Können verzauberten sie den Schenkenhof zum Märchenland.Alle Familien aus Bobeck auch Gäste fanden sich ein, aßen Leckereien vom Rost und selbstgemachte Knoblauch-Tunke mit Brot. Am nächsten Stand wurde eine Plätzchen-Tauschbörse, ein Walnuß-Rate-Spiel, kandierte Nüsse und Mandeln angeboten. Der Kindergarten von Bobeck bastelte schöne Weihnachtskränze und Sterne aus Perlen für den Verkauf.Es wurden Glühwein für Erwachsene und Früchtepunsch für Kinder ausgeschenkt. Bier konnte man am geheizten Stand zu sich nehmen, so wurde einem das Glas in der Hand nicht kalt.der wurde von den vielen anwesenden Kindern schon erwartet. Je nach dem, wie mutig sie waren, versteckten sie sich oder stellten sich der Herrausforderung, ein Lied zu singen, um an die begehrten Päckchen zu kommen.wird war. Ganz still wurde es unterm Dach. Märchenfilme "Rotkäppchen und der Wolf" sowie "Die 7 Geisslein" zogen die Kinder in ihren Bann. Ein alter Filmlichtprojektor und Rollfilme aus alten Zeiten machten es möglich.Spannung pur!