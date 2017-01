Haarsträubend: Mit 163 km/h durch die 60er Zone!

Am heutigen Tage wurde auf der A 71, auf dem Parkplatz Thüringer Tor, eine

Verkehrskontrolle durchgeführt. Bereits im Vorfeld der eingerichteten Kontrollstelle war die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert.

Hier konnte die Polizei in knapp 2,5 Stunden „haarsträubende“ Ergebnisseverzeichnen. Von insgesamt 887 durchfahrenden Fahrzeugen, waren 103 zu schnell. Acht Fahrzeugführer werden demnächst für mindestens einen Monat zu Fußgängern.Tagessschnellster, der demnächst Post von der Zentralen Bußgeldstelle in Artern erhalten wird, war ein Pkw, der mit 163 km/h unterwegs war. Der Fahrzeugführer hat mit mindestens 600,- Euro Bußgeld, 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg zu rechnen.