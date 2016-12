2. Adventswoche - Worauf warten wir ?

Worauf warten wir?Wer hofft?Was brauchen wir wirklich?Wann bricht er an? - Der schöne Tag.Hier im fränkischen Süden Thüringens einen so schönen und friedvollen 2. Advent erlebt. Im Gottesdienst in der Christuskirche Hildburghausen zu künden von dem, was Menschen tun können. Gegen das Erkalten der Liebe im Land (Deutschland ein #Kaltland-nicht allein der Temperaturen nach). Ich bin überzeugt, dass die fröhliche Gelassenheit der Kinder Gottes der erkalteten Liebe etwas entgegensetzen kann und wird. Weil wir Kraft und Mut letztlich geschenkt bekommen. Und weil wir auf die Welt keinen Tunnelblick haben, sondern den Weitwinkelblick des Lebens.Am Nachmittag dann im kleinen Dorf St. Bernhard - auf der Höhe mit Blick in die Weite der Landschaft - ein wunderschönes a-capella-Konzert. Sieben SängerInnen führten uns durch die Welt. Von "Süßer die Glocken..." mit musikalischen Kostproben aus England, Frankreich, Südafrika, USA..... bis zu Luthers " Ich steh an Deiner Krippen hier...." Auch Heinrich Schütz, den wir so oft in Erfurt gesungen haben. "Also hat Gott die Welt geliebt..." Genial komponiert in Zeiten des Dreißigjährigen Krieges.Fein gesungen, das Meiste auswendig und mit viel Einfühlungsvermögen für Noten und Text ( In Leipzig hätten wir für solch ein Konzert mind. 20,00 € beglichen). Es gibt sie, die Liebe zur Sache, zu Welt, zu den Menschen. Und dafür bin ich dankbar, sehr dankbar. Also darf es heißen: "Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich Eure Erlösung naht" (Die Bibel).Johannes Haak