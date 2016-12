25.12.2016 Dorfkirche Weitersroda (Hildburghausen) Wort und Musik bei Kerzenschein mit "Prinz Chaos"

SONNTAG 25.12.2016, 16 UHR – DORFKIRCHE WEITERSRODA – WORT UND MUSIK BEI KERZENSCHEIN – mit „Prinz Chaos“Der Evangelische Kirchenkreis Hildburghausen lädt ein, zu Wort und Musik bei Kerzenschein am TAG DER GEBURT JESU, 25.12.2016 – 16.00 Uhr in die Dorfkirche Weitersroda (Hildburghausen).Mit Texten von Dietrich Bonhoeffer, Eusebius, Meister Eckart und „Prinz Chaos“ vor der Weitersrodaer Krippe. Während der Andacht erfolgt die Einlegung des Kindes in die Krippe. Die TeilnehmerInnen sind eingeladen, mitzugestalten und mitzusingen. Wir feiern Weihnachten im Süden Thüringens – mit Bezug zur Mystik.Die Andacht wird gestaltet von Florian Ernst Kirner („Prinz Chaos“), Judith Jurgeit (Lektorin) und Ernst Fritz Johannes Haak (Superintendent).Zur Dorfkirche Weitersroda:Vor 1729 entstand die Kirche (Vorgängerbau um 1513). Eine schlichte Dorf-Gottesstube. Das schlichte Inventar der Kirche wird durch die aus dem Ende des 18.Jahrhunderts stammende Kanzel an der Südseite ergänzt. Die Kirche wurde zum letzten mal im Jahr 1989 außen und im Jahr 1995 innen saniert. Seit dieser Zeit rufen zwei Glocken zu Gebet. Die Kirche wird nur selten noch zu kirchlichen Anlässen genutzt. Dies war den Beteiligten Anlass, die Andacht unter dem Titel: „Wort und Musik bei Kerzenschein“ zu gestalten.Zu Prinz Chaos: “Künstlerische Arbeit-eine Auswahl2010: Der Piper-Verlag nimmt das Prinzengedicht „Sommer in Heiligendamm“ in eine Anthologie der „schönsten Liebesgedichte aus 300 Jahren auf. 2011: Königlich-Chaotische Internetoffensive – über das Jahr verteilt werden mehr als 30 Videos veröffentlicht, darunter zahlreiche neue Songs wie „Das Papamobil“, „Keep Tokyo Going!“ oder „Dresden-Nazifrei“; Das Musikvideo „Liberation Square“ zur Revolution in Ägypten erreicht via Facebook & Twitter Aktivisten in Kairo; Erstes Paradiesvogelfest auf Schloss Weitersroda. 2012: Das „Purnev Literary Magazine“ veröffentlicht sechs Prinzen-Gedichte // der Prinz verfasst das Stück „Missing Jesus – ein Passionsspiel der anderen Art“ für die Katholische Kirchgemeinde Luzern // Veröffentlichung der Maxi-CD „…dass man sich wärmt, in der Nacht“ (Sturm & Klang). 2014: //Doppelkonzert mit Dota Kehr in der Schauburg Dresden. // Die CD „TsunamiSurfer“ erscheint auf Sturm & Klang // Prinz Chaos mit den Labelkünstlern von Sturm & Klang beim 3SAT-Festival.“ Quelle: Florian Ernst KirnerPrinz Chaos lebt seit 9 Jahren auf Schloß Weitersroda im Kreis Hildburghausen.