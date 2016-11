38. Ilmenauer Weihnachtsmarkt

Der Markt ist von Donnerstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr (max. bis 22 Uhr) geöffnet. Programm: 14 Uhr - der Männerchor Plaue - 15 Uhr Udos Märchen „Der Weihnachtsmann in der Krise“ - Osterhase Pinselklecks will dem Weihnachtsmann helfen. Ob das gutgeht?! - 16 Uhr Blasorchester Ilmenau - Weihnachtliche Blasmusik und populäre Klassiker - 17 Uhr Karola und ihre jungen Talente - Weihnachtsprogramm mit viel Abwechslung, bekannten Weihnachtsliedern, präsentiert von Karola Köllmer mit den Schülern ihrer Talenteschule - 18 Uhr Fun Quartett Ilmenau - Handgemachter Oldtimejazz, Dixielandklassiker, beliebte Schlager und Standards 19:30 Uhr in der St. Jakobuskirche June Telletxea Trio: "Ríu Ríu Chíu" - Weihnachtliche Musik aus SpanienVeranstaltungsort: Kirchplatz und Marktstraße98693 IlmenauVeranstalter: Stadtmarketing, Tourismus und KulturHerr Lüder StabernackNaumannstr. 2298693 IlmenauTel.: 03677 600 840Web: http://www.ilmenau.de