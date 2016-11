ELVIS & The Boogieman's

Am Freitag, den 25.11.2016 findet in der Christuskirche Stützerbach um 19.30 Uhr unsere nächste Veranstaltung statt.



Peter Franks als Elvis, der Erfurter Pianist Jürgen Adlung und der Gitarrist Matthias Köhler werden Sie in vorweihnachtliche Stimmung versetzen und mit den schönsten Songs des unvergessenen Elvis Presley verzaubern. Mr. Speedfinger ( Jürgen Adlung ) errang 2011 den Titel " Der schnellste Boogie Woogie -linke - Hand - Pianist der Welt" . In Stützerbach war er bereits 2015 mit Ulf Annel vom Kabarett " Die Arche " Erfurt zu erleben. Gemeinsam mit dem Gitarrist Matthias Köhler und Tony Lorenzo gastierte er außerdem im März 2016 mit dem Gospelkonzert " Tony & The Holy Rollers" in der Christuskirche. Mit seinem dritten Auftritt wenden wir uns nun einem ganz anderen Genre zu - Rock`n Roll.



Eintritt: 15,00 Euro