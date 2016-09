Englisch lernen leicht gemacht - für aktive Seniorinnen und Senioren (Fortgeschrittenenkurs)

Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" |

Englisch lernen leicht gemacht – für aktive Seniorinnen und Senioren



Neuer Fortgeschrittenenkurs – Englisch für Seniorinnen und Senioren im FFZ und MGH



Wir wenden uns an alle jung gebliebenen Seniorinnen und Senioren, die sich nicht scheuen, den Grundstein für das Erlernen der englischen Sprache zu legen bzw. zu verfestigen.

In einem zwanglosen Gesprächskreis werden einfache Lektionen gelehrt, die es ermöglichen, sich im täglichen Leben und besonders im Urlaub besser zurechtzufinden und verständigen zu helfen.



Die Kurse beginnet am 11.10.16 um 9:00 Uhr und im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau, Wetzlarer Platz 2.





Der Kurs besteht aus 10 Kurseinheiten.



Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 03677/6899289 oder 03677/893023 oder 03677/208625 oder direkt im FFZ möglich.