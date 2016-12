Gesegnete Weihnachten

Dazu ein altes Gebet, aus der Zeit um Christi GeburtO Gott, gib, dass ich keines Menschen Feind, aber der Freund alles Ewigen und Bleibenden sei.Daß ich nie Schlechtes gegen jemand ersinne, und wenn mir solches geschieht, so soll ich verschont werden, ohne den zu verletzen, der mir solches tun wollte.Daß ich nur das Gute liebe, suche und erlange.Daß ich das Glück aller Menschen wünsche und niemanden beneide.Daß ich niemals darauf warte, andere gescholten zu sehen, wenn ich etwas Schlechtes gesagt oder getan habe, sondern immer mich selbst tadele, bis ich mich bessere.Daß ich nie einen Sieg davon trage, der mir oder meinem Gegner wehtut.Daß ich Freunde, die einander zürnen, wieder versöhne.Daß ich nach meinen ganzen Kräften allen Hilfe leiste, die sie brauchen.Daß ich nie einen Freund in Gefahr aufgebe.Daß ich mich selbst achte.Daß ich immer alles das zügele, was in mir wüten kann.Daß ich nie darüber spreche, wer böse ist oder wer Böses getan hat, sondern gute Menschen suche und ihren Fußtapfen folge.(Gebet des Eusebius, Ursprung vermutlich bereits um Christi Geburt)